Синоптик рассказал, когда в Москву и Санкт-Петербург придут морозы и снегопады

В четверг, 15 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается минусовая температура воздуха, в Москве ниже нуля температура воздуха опустится в пятницу, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В выходные в обеих столицах будет морозно, заявил он в эфире НСН.

В субботу и воскресенье в ночные часы температура воздуха понизится до 8 градусов ниже нуля, в дневные – до 2-4 градусов мороза.

«Выходные будут морозные и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Но количество осадков немного подкачает», — отметил Шувалов.

Он пояснил, что если снег выпадет в середине недели, то высота снежного покрова не превысит 1-3 см, и он незначительно покроет землю. Более ощутимый снег выпадет на следующей неделе, однако это будет лишь «прелюдией к очередному потеплению», отметил Шувалов. По его прогнозу, до конца ноября в обоих городах не исключены новые «волны тепла».

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, предстоящей зимой россиян ожидают экстремальные перепады температур. При этом в целом зима ожидается теплой.

Москва в начале ноября побила рекорд почти 90-летней давности по превышению средней температурной нормы.