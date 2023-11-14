Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал, когда в Москву и Санкт-Петербург придут морозы и снегопады

Синоптик Шувалов: выходные в Москве и Санкт-Петербурге будут морозные

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В четверг, 15 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается минусовая температура воздуха, в Москве ниже нуля температура воздуха опустится в пятницу, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В выходные в обеих столицах будет морозно, заявил он в эфире НСН.

В субботу и воскресенье в ночные часы температура воздуха понизится до 8 градусов ниже нуля, в дневные – до 2-4 градусов мороза.

«Выходные будут морозные и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Но количество осадков немного подкачает», — отметил Шувалов.

Он пояснил, что если снег выпадет в середине недели, то высота снежного покрова не превысит 1-3 см, и он незначительно покроет землю. Более ощутимый снег выпадет на следующей неделе, однако это будет лишь «прелюдией к очередному потеплению», отметил Шувалов. По его прогнозу, до конца ноября в обоих городах не исключены новые «волны тепла».

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, предстоящей зимой россиян ожидают экстремальные перепады температур. При этом в целом зима ожидается теплой.

Москва в начале ноября побила рекорд почти 90-летней давности по превышению средней температурной нормы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий