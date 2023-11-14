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В парке «Яуза» на северо-востоке Москвы появились новые экомаршруты

Протяженность новых экомаршрутов в столичном парке «Яуза» превысила 1,6 км

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Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

В парке «Яуза» на северо-востоке Москвы в этом году обустроено более 1,6 км экомаршрутов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, специалисты Комплекса городского хозяйства занимались благоустройством сразу четырех участков парка.

«Продолжается реализация масштабного проекта по созданию новой зеленой многофункциональной зоны отдыха для москвичей — «Парка Яуза». В этом году благоустройство проходило на четырех участках, в том числе вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда», — отметил Петр Бирюков.

Одним из четырех тематических маршрутов, создаваемых вдоль всей пойменной части рек Яузы и Чермянки, стала экотропа. Проложенный в этом году участок проходит вдоль левого берега Яузы со стороны Олонецкого проезда, его протяженность составила свыше 850 метров.

В местах, где ранее наблюдались подтопления, конструкцию приподняли, сообщил заместитель мэра.

Экотропа встроена в единое пешеходное пространство парка, для связи с другим берегом было отремонтировано 2 мостика. Частью этого маршрута является лестничный спуск с белой колоннадой.

Со стороны Сухонской улицы в районе существующего мостового перехода обустроили видовую площадку в виде эконастила площадью более 240 квадратных метров.

Помимо этого, еще один экомаршрут появился вокруг существующего биоплато: одна его часть проходит вдоль берега, а другая — над водой. Предусмотрены две смотровые площадки, общая площадь которых составляет почти 100 квадратных метров.

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