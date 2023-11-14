ЦИПР и нижегородское правительство поучаствуют в международной выставке в Китае

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) совместно с правительством Нижегородской области примут участие в крупнейшей технологической выставке Китая China Hi-Tech Fair, которая состоится с 15 по 19 ноября в Шэньчжэнь. Об этом сообщает пресс-служба ЦИПР.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что для региона сегодня очень важно сотрудничества с представителями международной ИТ-отрасли. По его словам, в регионе много сильных компаний, успешно справляющихся с новыми вызовами и расширяющих свои возможности.

«Вместе с этим поиск и привлечение новых партнеров важно для дальнейшего развития. На это есть серьезный запрос ИТ-сообщества. China Hi-Tech Fair станет отличной площадкой для укрепления уже имеющихся контактов и формирования новых. У региона есть, что предложить партнерам – от сравнительно небольших совместных проектов до таких стратегических инициатив как создание ИТ-кампуса мирового уровня», — сказал он.

В свою очередь, директор ЦИПР Ольга Пивень отметила, что конференция активно масштабируется, выходя не только за рамки формата бизнес-мероприятия, но и расширяя свое географическое присутствие, в том числе за счет интеграции в международные мероприятия.

«В начале 2023 года мы посетили Китай, в рамках ЦИПР-2023 обсуждали цифровую кооперацию стран БРИКС, в ноябре организуем бизнес-выезд на крупнейшую китайскую выставку. Участие в China Hi-Tech Fair – это возможность выстраивания диалога с международным сообществом и увеличения экспортного потенциала российских продуктов», — сказала она.

Отмечается, что выстраивание эффективных взаимоотношений в сфере цифровых технологий между странами БРИКС является одной из важных тем деловой программы ЦИПР. Участие в China Hi-Tech Fair направлено на усиление межстрановой кооперации, укрепление отношений и продвижение российских решений на внешних рынках.

Как уточнили в пресс-службе конференции, одним из приоритетных направлений на ЦИПР-2024, который традиционно пройдет в Нижнем Новгороде, станет расширение международного сотрудничества и тесное взаимодействие со странами БРИКС и БРИКС+ в вопросах развития и кооперации усилий в высокотехнологичных отраслях.