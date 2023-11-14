Педагог избила ученика на уроке пеналом и тетрадями из-за телефона

В калужской школе № 51 педагог ударила подростка, который сидел на уроке с телефоном в руке, происходящее попало на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел во время урока, видео сняли сами учащиеся. На кадрах ролика, возмущенная поведением школьника учитель кричит на него, потом вырывает из рук мальчика телефон и бьет его пеналом и тетрадями.

Выяснилось, что педагога разозлило то, что сразу несколько учеников использовали на уроке смартфоны. Пока она выгоняла из класса одних подростков, это снимали другие. В администрации школы «Подъему» заявили, что попавший на видео инцидент произошел еще неделю назад, жалоб не поступало.

«В школе запрещены телефоны. У нас даже есть приказ министерства об этом. А дети, во-первых, они снимали, во-вторых, они пользуются на уроках телефоном и списывают», — сообщили в образовательном учреждении.

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