Врач дала советы, которые помогут в профилактике ОРВИ

Для защиты от острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) важно использовать методы, которые способствуют укреплению иммунитета, и соблюдать меры предосторожности. Об этом kp.ru рассказала профессор, заведующая кафедрой детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н. Ф. Филатова Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет), заслуженный врач России, д. м. н. Наталья Геппе.

«Эти меры хорошо известны, но, несмотря на широкие знания о них, многие пренебрегают простыми советами: чаще мыть руки и ребенку, и взрослым, которые с ним общаются и в организованных учреждениях, и тем более приходя домой. Обеспечить ребенку сбалансированное питание, полноценный сон, контролировать носовое дыхание, регулярно делать вместе с ребенком дыхательные упражнения», — рассказала эксперт.

Кроме того, она советует регулярно заниматься физической активностью и делать это на свежем воздухе, если есть такая возможность. По ее словам, такие способы профилактики способствуют снижению восприимчивости к вирусам. Врач также посоветовала принимать витамин D и омега-3 в осенне-зимний период. Детям, по словам Геппе, можно сделать прививку от гриппа.

Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок до этого говорил, что помочь в улучшении иммунной системы может легкий температурный стресс — обливания теплой и прохладной водой. Кроме того, эффективно в этом вопросе посещать баню или сауну, отметил врач.

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