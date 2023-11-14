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Перешедшие через КПП «Рафах» россияне готовятся к вылету в Москву

МИД РФ: около 100 россиян перешли через КПП «Рафах», они готовятся к вылету

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

В египетском Каире находятся около 100 россиян и членов их семей, которые перешли через КПП «Рафах» в секторе Газа, они готовятся к вылету в Москву. Об этом сообщил российский МИД.

«Обеспечен выход через КПП «Рафах» (в Египет) еще около 100 российских граждан и членов их семей, которые перевезены на автобусах в Каир. Они готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС России», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что обстановка вокруг погранперехода остается крайне сложной.

Ночью МЧС РФ сообщало, что вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, выдвинулась в Каир. По данным ведомства, всего в Каир должны были проехать на автобусах 99 российских граждан, включая 43 детей.

Как сообщал заместитель главы МЧС РФ Алексей Серко, большинство прибывших на эвакуационном рейсе из Каира в Москву россиян разместят во временном поселении в подмосковном Волоколамске.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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