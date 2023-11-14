Глава ЧГТРК «Грозный» заявил, что Адам Кадыров заслуженно получил награды

Руководитель Чеченской государственной телерадиокомпании (ЧГТРК) «Грозный» Чингиз Ахмадов заявил, что сын главы республики Рамзана Кадырова 15-летний Адам получил награды «абсолютно по делу». Видеообращение Ахмадова опубликовал Telegram-канал »Осторожно, новости».

По словам Ахмадова, Адам Кадыров взял на себя ответственность за то, чтобы остановить «распространение смуты» и поэтому наказал арестованного Никиту Журавеля. Журавель, сказал Ахмадов, намеревался стравить людей разных религий и национальностей, а Адам предемонстрировал, что «такие провокации не пройдут».

Глава ЧГТРК подчеркнул, что Журавель не был связан, кроме того, он намного старше Адама Кадырова, и поэтому вполне мог оказать сопротивление. Но Журавель своим примером показал, что те, кто работает на западные спецслужбы не имеют духа, чтобы сопротивляться верующим. Поэтому в этом противостоянии одержал победу верующий человек Адам Кадыров.

Ахмадов отметил, что Журавель был наказан абсолютно по делу. И награды, полученные Адамом Кадыровым, тоже были получены абсолютно по делу. По словам Ахмадова, помимо того, что в России чувства верующих защищаются законом, есть люди, которые по духу закона будут защищать ислам.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что сын главы республики Рамзана Кадырова 15-летний Адам Кадыров с малых лет обучается военному делу и тактической стрельбе.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.