Неизвестный мужчина совершил попытку поджога военкомата в Обнинске, бросив в здание бутылку с горючей смесью. Видеозапись зафиксировала первые минуты после инцидента, а подозреваемый был оперативно задержан, пишет Telrgram-канал Shot.

По информации авторов канала, инцидент произошел вечером. Злоумышленник подошел к зданию военного комиссариата на проспекте Ленина и совершил бросок коктейля Молотова. Пожар удалось предотвратить, и единственным повреждением стало разбитое окно на первом этаже.

Подозреваемый, 70-летний пожилой мужчина, был задержан неподалеку от места происшествия. Однако он утверждает, что просто проходил мимо и на самом деле пытался потушить возгорание.

На данный момент пенсионер находится в задержании и доставлен в полицейское участок. Следователи ведут беседу с ним, пытаясь выяснить обстоятельства произошедшего. По одной из версий, мужчина мог стать жертвой украинских мошенников, и даже во время общения с полицией он продолжает думать, что выполняет секретное задание спецслужбы.

До этого житель Алтая попытался поджечь здание местного отделения полиции с помощью коктейлей Молотова, инцидент произошел 12 ноября.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.