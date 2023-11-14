Работодатели назвали лучшие подарки для сотрудников

Большинство российских компаний предпочитают вознаграждать успехи сотрудников повышенными премиями — в размере до 10 тыс. рублей, показало совместное исследование аналитического центра SOKOLOV и исследовательского центра Зарплаты.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом по мнению работодателя, сотрудники предпочли бы получать в подарок скорее дополнительный оплачиваемый отпуск или командировку в необычное место.

Традиция вознаграждать сотрудников за успехи есть в 88% российских компаний. Чаще всего руководители делают подарки за перевыполнение месячного или квартального плана или в честь дня рождения (по 68%), по случаю государственных праздников, например, Нового года (59%), за выслугу лет, например, работу на протяжении 5-10 лет в компании (57%) или на свадьбу и рождение ребенка (56%).

Самый популярный вид подарка сотрудникам — повышенная премия — ее предпочитают дарить 84% работодателей. Причем большинство опрошенных (67%) считают оптимальным вознаграждение в размере лишь до 10 тыс. рублей. Еще почти четверть (23%) компаний готовы дарить сотрудникам премию в размере от 10 до 20 тыс. рублей, а 9% — свыше 20 тыс. рублей.

В топ-5 самых популярных подарков от работодателей вошли также цветы и конфеты (56%), корпоративные скидки на товары и услуги компании, ежедневники, рюкзаки и другой мерч с символикой компании, а также наушники, пауэрбанки, телефоны и другие гаджеты (по 19%).

Абсолютное большинство опрошенных компаний поддерживают идею корпоративных подарков: такой подход мотивирует работать лучше (51%) и просто улучшает климат и отношения сотрудников (48%). Еще 60% респондентов считают, что работодатель обязан изредка выделять достижения сотрудников, чтобы мотивировать их вкладываться больше в дело.

При этом более половины (60%) опрошенных признались в том, что их сотрудники мечтают о других подарках. Самым желанным вознаграждением оказался оплачиваемый дополнительный отпуск (60%). В топ-5 лучших презентов вошли также командировка в интересное место (34%), телефон или наушники (29%), скидка в любимый магазин (24%) и ювелирные украшения (4%).

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