Комплекс онкобольницы №62 в Сколково планируется открыть в 2025 году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году в столице планируется открыть лечебно-диагностический комплекс онкобольницы №62 в Сколково. Об этом информирует РИА Новости.

«Мы образовали в Москве пять онкологических центров, и по всем этим центрам ведется либо строительство новых зданий, либо реконструкция действующих старых помещений», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что в ходе встречи с коллективом больницы №62 столичное руководство пообещало построить абсолютно новую больницу в Сколково с нуля. По словам Собянина, здания на действующей площадке морально устарели, а сама она не позволяет проводить какую-либо масштабную реконструкцию.

Мэр указал, что в настоящее время основной корпус построен на 60%, а во вспомогательном корпусе начато строительство.

До этого Собянин сообщал, что искусственный интеллект помог московским врачам проанализировать более 11 млн исследований с 2020 года. По его словам, модернизация службы лучевой диагностики началась в Москве с обновления и дооснащения материально-технической базы и замены устаревшего аналогового оборудования.

12 ноября Собянин сообщил, что власти Москвы досрочно выполнили годовой план по строительству дорог в городе.

Ранее мэр Москвы рассказал о мерах помощи семьям с приемными детьми.