Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Маск предупредил о риске начала гражданской войны в Европе

Бизнесмен Илон Маск заявил о движении Европы к гражданской войне

close
100%
Patrick Pleul/Reuters

Миллиардер Илон Маск считает, что европейские страны находятся на пороге гражданской войны. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети X.

«Европа, кажется, движется к гражданской войне», — заявил Маск.

Так бизнесмен прокомментировал видео из Великобритании, на кадрах которого происходят стычки между британцами и мигрантами, и сообщение другого пользователя соцсети о заслуженном чиновниками Евросоюза хаосе.

11 ноября в Лондоне прошел один из самых крупных митингов против войны в секторе Газа, в котором приняли участие более 300 тыс. человек, включая мигрантов. В результате столкновений с полицией были арестованы 92 ультраправых активиста.

После этого в одном из британских изданий вышла статья главы МВД Суэллы Браверман, в котором та назвала протесты в поддержку Палестины «маршами ненависти». Премьер Великобритании Риши Сунак уволил Браверман.

Ранее Илон Маск посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий