Маск предупредил о риске начала гражданской войны в Европе

Миллиардер Илон Маск считает, что европейские страны находятся на пороге гражданской войны. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети X.

«Европа, кажется, движется к гражданской войне», — заявил Маск.

Так бизнесмен прокомментировал видео из Великобритании, на кадрах которого происходят стычки между британцами и мигрантами, и сообщение другого пользователя соцсети о заслуженном чиновниками Евросоюза хаосе.

11 ноября в Лондоне прошел один из самых крупных митингов против войны в секторе Газа, в котором приняли участие более 300 тыс. человек, включая мигрантов. В результате столкновений с полицией были арестованы 92 ультраправых активиста.

После этого в одном из британских изданий вышла статья главы МВД Суэллы Браверман, в котором та назвала протесты в поддержку Палестины «маршами ненависти». Премьер Великобритании Риши Сунак уволил Браверман.

Ранее Илон Маск посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.