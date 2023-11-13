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Критиковавшего Зеленского депутата Рады обвинили в госизмене

На Украине депутата Рады Александра Дубинского обвинили в госизмене

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Депутату Верховной рады Украины Александру Дубинскому предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на источники.

По информации издания, Дубинского обвиняют в причастности к деятельности некого преступного сообщества и в госизмене по соответствующим статьям уголовного кодекса. Что именно совершил депутат — не уточняется.

При этом 13 ноября дома у Дубинского прошли обыски при участии сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований.

До этого стало известно, что Дубинского отправили под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. Соответствующую меру пресечения парламентарию 6 ноября избрал Печерский районный суд Киева.

Депутат является фигурантом и в других делах — о коррупции и о схеме по незаконному пересечению границы Украины для мужчин.

Отмечается, что Дубинский критиковал президента Украины Владимира Зеленского за масштабную коррупцию, которая «позорит страну на весь мир».

Ранее суд на Украине продлил арест обвиняемому в государственной измене депутату Нестору Шуфричу.

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