Росконгресс получил право организовывать мероприятия по нормам ислама

Фонд Росконгресс получил первый в России сертификат на осуществление конгрессно-выставочной деятельности и бизнес-туризма по нормам ислама. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. Документ выдан органом по сертификации продукции и услуг «Роскачество — Халяль».

В фонде уточнили, что международная сертификация со стороны «Роскачества — Халяль» позволит Росконгрессу организовывать выставки и форумы для гостей-мусульман в России. Также Росконгресс сможет проводить форумы в странах с преимущественно мусульманским населением, где такая сертификация оператора конгрессно-выставочных мероприятий является обязательной.

Сертификация конгрессно-выставочной деятельности означает, что Росконгресс обладает навыками по проведению мероприятий в соответствии с нормами и стандартами ислама, может обеспечить соответствующую организацию помещений и обслуживание гостей. Персонал, который осуществляет функционирование мероприятия, также должен соответствовать определенным требованиям: понимать принципы халяль, быть опрятным и соблюдать определенный дресс-код.

По словам советника президента России Антона Кобякова, полученный фондом Росконгресс сертификат «Роскачества» является серьезным документом, фиксирующим нормы халяль, которые планируется и в дальнейшем использовать в рамках подготовки и проведения крупнейших конгрессно-выставочных событий в стране.

«На мероприятиях государственного масштаба традиционно уделяется особое внимание пребыванию участников со всего мира. В этой связи главная задача организаторов — создавать на площадках деловых мероприятий и в городах их проведения комфортные условия для гостей разных национальностей и конфессий, реализовывать идею пространства международного доверия», — пояснил Кобяков.

Руководитель «Роскачества» Максим Протасов отмечает, что сертификация позволит фонду Росконгресс расширить свою работу на перспективные рынки и «укрепить сотрудничество с множеством дружественных стран».

«Международная деятельность Росконгресса в странах с преимущественно мусульманским населением также даст толчок к формированию стандартов гостеприимства для конгрессно-выставочной деятельности и бизнес-туризма», — добавил он.