В секторе Газа снова пропала связь

Мобильная связь и интернет снова пропали в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

При этом международная служба мониторинга интернета NetBlocks проинформировала, что сетевые показатели в Газе в ночь на 13 ноября опустились в среднем до 24%.

До этого Общество Красного Полумесяца Палестины заявляло о потере из-за отключения коммуникаций связи со своими сотрудниками, находящимися в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.