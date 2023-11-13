Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России поддержали проект о штрафах за езду на электросамокатах в пьяном виде

Кабмин РФ поддержал проект о штрафах за вождение электросамокатов в пьяном виде

close
100%
Shutterstock

Правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности речь идет о штрафе за езду в пьяном виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора законопроекта, сенатора Артема Шейкина.

Инициатива предлагает ввести штрафы до 30 тыс. рублей за пьяное вождение электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов, штрафы до 5 тыс. рублей — за превышение на них скорости, до 3 тыс. рублей — за езду вдвоем.

«Отзывом правительства РФ, подготовленным Минюстом с учетом позиции ключевых министерств, предлагается поддержать разработанный мной с коллегами законопроект о регулирование средств индивидуальной мобильности и велосипедов»,— рассказал Шейкин в интервью агентству.

Уточняется, что соответствующий документ поддержан при условии его доработки.

Эксперты в сфере кикшеринга при этом осудили подобные инициативы – по их мнению, ограничение скорости приведет к тому, что люди начнут покупать самокаты с более высокой мощностью, в результате чего количество ДТП только вырастет.

Ранее стало известно, сколько россияне совершают в год поездок на самокатах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий