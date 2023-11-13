В России поддержали проект о штрафах за езду на электросамокатах в пьяном виде

Правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности речь идет о штрафе за езду в пьяном виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора законопроекта, сенатора Артема Шейкина.

Инициатива предлагает ввести штрафы до 30 тыс. рублей за пьяное вождение электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов, штрафы до 5 тыс. рублей — за превышение на них скорости, до 3 тыс. рублей — за езду вдвоем.

«Отзывом правительства РФ, подготовленным Минюстом с учетом позиции ключевых министерств, предлагается поддержать разработанный мной с коллегами законопроект о регулирование средств индивидуальной мобильности и велосипедов»,— рассказал Шейкин в интервью агентству.

Уточняется, что соответствующий документ поддержан при условии его доработки.

Эксперты в сфере кикшеринга при этом осудили подобные инициативы – по их мнению, ограничение скорости приведет к тому, что люди начнут покупать самокаты с более высокой мощностью, в результате чего количество ДТП только вырастет.

Ранее стало известно, сколько россияне совершают в год поездок на самокатах.