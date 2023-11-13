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Половина месячной нормы осадков выпала в Центральной России за сутки

Тишковец: 50% месячной нормы осадков выпало в Центральной России за сутки

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Интенсивные ливни прошли 12 ноября в Центральной части России, за сутки выпало 50% месячной нормы осадков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в Москве в течение прошедших суток выпало 27% от месячной нормы, в Московской области — 40%, всего в столице выпало 14 мм осадков.

Тишковец отметил, что наибольшее количество осадков в Подмосковье выпало в Волоколамске и Наро-Фоминске (15 мм), а также в Можайске (19 мм).

На территории Русской равнины больше всего осадков выпало в Смоленской (19 мм), Тверской (21 мм), Брянской и Липецкой (22 мм), Новгородской (23 мм), Калужской областях (25 мм), что составляет половину «от всего месячного объема небесной влаги», добавил синоптик.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 13 ноября, в Москве ожидаются умеренные осадки и температура в диапазоне от +2 до +4℃. По сравнению с воскресеньем спад температуры составит около 4℃.

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