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В Париже прошла акция депутатов «Неподчинившейся Франции» против антисемитизма

Депутаты «Неподчинившейся Франции» провели в Париже акцию против антисемитизма

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Shutterstock

В XV округе Парижа прошла альтернативная официальной акция против антисемитизма, в которой приняли участие депутаты партии «Неподчинившаяся Франция» и левые активисты. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Левые ранее отказались участвовать в организованном главами сената и Национального собрания страны марше против антисемитизма.

Участники акции вышли на улицы с лозунгами против расизма, антисемитизма и «крайне правых». Ввиду того, что префектура из-за слишком поздней подачи заявки не одобрила проведение манифестации, организаторы вынуждены были переквалифицировать ее в возложение цветов к мемориалу Velodrome d'Hiver, посвященном памяти массовых облав евреев гитлеровцами летом 1942 года.

Акция левых была прервана неизвестными лицами, заявившими, что они представляют еврейское сообщество Франции и потребовавшими «не трогать память» Velodrome d'Hiver. Между ними и левыми активистами произошла словесная перепалка, в которую вынуждены были вмешаться полицейские и организовать безопасный кордон между противостоящими сторонами.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал акции против антисемитизма в стране.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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