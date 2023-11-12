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В ФРГ погиб мужчина российского происхождения при осаде его дома полицией

Житель ФРГ российского происхождения погиб после долгой осады его дома полицией

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Michael Probst/AP

Житель Германии российского происхождения погиб после того, как полиция в течение 35 часов осаждала его дом. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Отмечается, что вооруженный мужчина, являвшийся поклонником Иосифа Сталина, забаррикадировался в собственном доме. Причина его смерти не установлена.

«В 0:30 в ночь на воскресенье (2:30 мск) полицейские силы обнаружили безжизненное тело на чердаке дома. Врач скорой помощи констатировал смерть», — говорится в публикации.

Осада дома мужчины началась в пятницу днем. Причиной того, что мужчина забаррикадировался в своем доме, стало решение окружного суда по поводу опеки над детьми. Он проживал в деревне Фириц федеральной земли Бранденбург с женой, тремя детьми и братом. Когда полицейские приблизились к дому, он открыл огонь.

До этого депутат берлинской партии «зеленых» курдского происхождения Джиан Омар заявил, что в офисе своего избирательного округа подвергся нападению с молотком и оскорблениям на расовой почве.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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