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Более 60 россиян выехали из сектора Газа в Египет

МЧС: более 60 россиян выехали из сектора Газа в Египет

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Более 60 граждан РФ пересекли КПП «Рафах» из сектора Газа и находятся в настоящий момент на территории Египта. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ в своем Telegram-канале.

Также в МЧС подчеркнули, что совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа.

Всех граждан Российской Федерации, которые 12 ноября пересекут границу, отправят в Каир (Египет). Там развернут оперативный штаб МЧС РФ.

10 ноября в МИД России сообщали, что эвакуация россиян из сектора Газа через КПП «Рафах» может продолжаться на протяжении трех дней. По оценке спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова, сроки будут зависеть от пропускной способности контрольного пункта.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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