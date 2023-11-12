Началась эвакуация россиян из сектора Газа

Российских граждан начали эвакуировать из сектора Газа. Процесс организован совместно с дипломатами РФ, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», — говорится в сообщении.
В МЧС рассказали, что специалисты ведомства оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь. Их также обеспечивают питанием и водой.
Уточняется, что всех граждан РФ, которые 12 ноября пересекут границу, отправят в Каир (Египет). Там развернут оперативный штаб МЧС, его сотрудники помогут оформить эвакуирующимся все необходимые документы.
10 ноября в МИД РФ заявляли, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа через КПП «Рафах» может растянуться на три дня. По оценке спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова, сроки будут зависеть от пропускной способности контрольного пункта.
По последним данным, в палестинском анклаве находится около 500 граждан РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».