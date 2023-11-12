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Началась эвакуация россиян из сектора Газа

МЧС сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа

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Ahmed Zakot/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Российских граждан начали эвакуировать из сектора Газа. Процесс организован совместно с дипломатами РФ, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», — говорится в сообщении.

В МЧС рассказали, что специалисты ведомства оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь. Их также обеспечивают питанием и водой.

Уточняется, что всех граждан РФ, которые 12 ноября пересекут границу, отправят в Каир (Египет). Там развернут оперативный штаб МЧС, его сотрудники помогут оформить эвакуирующимся все необходимые документы.

10 ноября в МИД РФ заявляли, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа через КПП «Рафах» может растянуться на три дня. По оценке спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова, сроки будут зависеть от пропускной способности контрольного пункта.

По последним данным, в палестинском анклаве находится около 500 граждан РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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