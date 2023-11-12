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Подросток готовил ужин и случайно отрезал себе мизинец

В Петербурге хирурги пришили подростку отрезанный палец

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Haggardous50000/Shutterstock

Хирурги Педиатрического университета Петербурга пришили палец 17-летнему юноше, подросток готовил ужин и случайно отрезал себе мизинец. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел 9 ноября в квартире по Бухарестской улице, юноша готовил себе ужин и случайно отрезал мизинец, пострадавшего госпитализировали в клинику Педиатрического университета.

«Операцию ребенку выполнила бригада специалистов под руководством опытного хирурга Бориса Севрюгова. Экстренное вмешательство продлилось шесть часов. Медикам удалось восстановить кровоток в поврежденной конечности, сшить нервы и сухожилия, соединить кости специальными фиксаторами», — сообщили в Педиатрическом университете.

Подросток восстанавливается после операции, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее палец четырехлетнего ребенка застрял в пластиковом горшке, потребовалась помощь МЧС.

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