Самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря

Самолет американских Военно-воздушных сил (ВВС) рухнул в Средиземном море во время учебного полета 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM).

«Вечером 10 ноября американский военный самолет <...> потерпел аварию и упал», — указывается в заявлении.

Согласно информации оборонного ведомства США, тренировочные полеты проводились в восточной части Средиземного моря.

Командование не раскрыло подробности о воздушном судне и членах экипажа. О жертвах и пострадавших также не сообщается.

Накануне официальный представитель ВВС Соединенных Штатов Энн Стефанек заявила, что Военно-воздушные силы США приступили к летным испытаниям новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

До этого ВВС США подтвердили, что начали обучение украинских военных летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16.

Ранее в США рассказали о широких возможностях российских истребителей МиГ-31.