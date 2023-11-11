Врачи спасли россиянку с ленточным червем в печени

В Башкирии в республиканской клинической больнице спасли жизнь пациентки из Куюргазинского района, у которой было диагностировано редкое заболевание — эхинококкоз. Об этом сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Заболевание было обнаружено во время работы «врачебного десанта». Специалист ультразвуковой диагностики городской больницы Кумертау осматривала пациентов в деревне Кинья-Абыз. У одной из женщин в печени была обнаружена киста, пациентку отправили на дополнительное обследование, у нее был диагностирован эхинококкоз — заражение ленточным паразитом.

«Своевременное обследование помогло избежать печальных последствий. Ведь киста постепенно разрастается, что приводит к сдавливанию тканей, а это может спровоцировать разрыв. Когда это происходит, паразит оказывается в кровеносной системе и распространяется по всем органам и тканям», — отметил Айрат Рахматуллин.

Пациентку успешно прооперировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Женщина выписана на амбулаторное лечение.

Эхинококкозом называют заражение человека ленточным червем — эхинококком, пребывающим на момент инвазии в стадии личинки. В отличие от прочих глистов, эхинококк обитает не в кишечнике, а в других органах, поражая печень, легкие и даже головной мозг.

Ранее личинку мухи извлекли из глаза ребенка астраханские врачи.