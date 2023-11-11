Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врачи спасли россиянку с ленточным червем в печени

В Башкирии врачи извлекли ленточного червя из печени пациентки

close
100%
Freepik

В Башкирии в республиканской клинической больнице спасли жизнь пациентки из Куюргазинского района, у которой было диагностировано редкое заболевание — эхинококкоз. Об этом сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Заболевание было обнаружено во время работы «врачебного десанта». Специалист ультразвуковой диагностики городской больницы Кумертау осматривала пациентов в деревне Кинья-Абыз. У одной из женщин в печени была обнаружена киста, пациентку отправили на дополнительное обследование, у нее был диагностирован эхинококкоз — заражение ленточным паразитом.

«Своевременное обследование помогло избежать печальных последствий. Ведь киста постепенно разрастается, что приводит к сдавливанию тканей, а это может спровоцировать разрыв. Когда это происходит, паразит оказывается в кровеносной системе и распространяется по всем органам и тканям», — отметил Айрат Рахматуллин.

Пациентку успешно прооперировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Женщина выписана на амбулаторное лечение.

Эхинококкозом называют заражение человека ленточным червем — эхинококком, пребывающим на момент инвазии в стадии личинки. В отличие от прочих глистов, эхинококк обитает не в кишечнике, а в других органах, поражая печень, легкие и даже головной мозг.

Ранее личинку мухи извлекли из глаза ребенка астраханские врачи.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий