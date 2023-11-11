Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина этапировали в СИЗО Смоленска. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков, передает ТАСС.

«Как мы сегодня выяснили, Яшина этапировали из столичного изолятора в СИЗО №1 Смоленска. Мы предполагаем, что в скором времени его переведут оттуда в одну из исправительно-трудовых колоний Смоленской области», — сказал юрист.

В декабре прошлого года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Кроме того, политику запрещается в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов. Согласно приговору судьи, время, проведенное им в СИЗО, зачтется в срок наказания из расчета день за полтора. Также ему должны вернуть изъятый мобильный телефон.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств отсутствие у Яшина судимостей, положительные характеристики от коллег и наличие престарелых родителей.

В Следственном комитете РФ заявили, что мотивом преступления Яшина являлась политическая ненависть.

Ранее бывшего полицейского приговорили к семи годам за фейки про ВС РФ в телефонных разговорах.