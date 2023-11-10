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В Москве прошла необычная свадьба сотрудников космодрома Восточный

На выставке «Россия» прошла необычная свадьба сотрудников космодрома Восточный

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Pexels

В рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве прошла необычная свадьба. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что молодоженами стали сотрудники космодрома Восточный Алена Кузьмина и Александр Андрейченко. Церемония прошла в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Кольца молодоженам вынес человек в скафандре.

С поздравлениями к паре пришел губернатор Амурской области Василий Орлов, а также российский космонавт Сергей Корсаков.

До этого издание Mothership писало, что невеста из Малайзии рассказала, что к ней на свадьбу пришли незнакомые люди и съели еду.

Главное управление ЗАГС Нижегородской области сообщало, что в Нижнем Новгороде зафиксировали свадебный рекорд региона. Жених летом отметит 100 лет, а невесте 75 лет. Оба они работают в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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