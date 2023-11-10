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Под Челябинском кошка спасла хозяйку во время пожара в частном доме

В Челябинской области кошка спасла девочку во время пожара

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Главное управление МЧС России по Челябинской обл/VK

В Челябинской области питомец помог ребенку выжить в пожаре. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Радиомайка, в частном доме. Пожар произошел из-за короткого замыкания электросчетчика на кухне. В этот момент дочь владельцев дома спала в своей комнате, поэтому не знала об опасности.

Кошка обратила внимание на возгорание и стала скрестись в дверь комнаты своей хозяйки. Поведение кошки Сони разбудило ребенка.

«Открыв дверь и обнаружив сильное задымление, ребенок с Соней на руках успел выскочить в окно», — сообщается в публикации.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и потушили пожар. Девочка и животное не пострадали.

Ранее в Твери пенсионера спасли из запертой квартиры благодаря псу.

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