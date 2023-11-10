Россиянка избивала семимесячную дочь на камеру

В Волгограде женщина избивала семимесячную дочь. Об этом сообщает Прокуратура региона в официальном Telegram-канале.

По версии правоохранителей, жительница Дзержинского района города нередко наносила травмы младенцу. Процесс избиения 24-летняя россиянка снимала на камеру. Обращалась ли она в больницу после таких эпизодов, не сообщается.

«В настоящее время малолетняя девочка помещена в социальное учреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает», — сообщается в публикации.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о неисполнении родительских обязанностей. Прокурор направил в суд исковое заявление о лишении матери родительских прав.

Ранее в Москве женщина родила ребенка и оставила его в ковше мусоропровода многоэтажки.