Правительство России выделило Минобороны ₽1,5 млрд на создание туркластера в Кронштадте

Правительство выделило Министерству обороны Российской Федерации около 1,5 млрд рублей на создание туристско-рекреационного кластера в Кронштадте. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что среди запланированных работ планируется сделать реконструкцию и реставрацию форта «Петр I», который известен как форт «Цитадель», чтобы его можно было использовать.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что внутренний туризм в России обгонит доковидные показатели. Он отметил, что на сегодняшний день практически по всем регионам наблюдается заметный рост турпотока с 7-8% до 30%.

Он напомнил, что количество коллективных средств размещения в стране выросло на 16%, начиная с прошлого года. Также, по его словам, заметен рост на 15% в санаторно-курортном комплексе.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян до этого отмечал, что Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, как и в прошлом году, остаются самыми популярными направлениями у россиян для путешествий в зимний период.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.