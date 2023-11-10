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В России подешевела красная икра

Росстат: в России подешевели икра, картофель и морковь

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Икра лососевых рыб в среднем подешевела на 2,5%, согласно отчету Росстата «Об индексе потребительских цен в октябре 2023 года».

На 1,5-1,8% дороже стала говядина и свинина, вареные колбасы, сосиски, сардельки, мясной фарш, хлеб, молоко для детей, томатные консервы, кетчуп, манная крупа, сухие приправы, специи, а также обед в столовой, кафе или закусочной.

В списке есть продукты, которые подешевели. Например, до 10%-20% в зависимости от региона снизились цены на картофель, белокочанную капусту и морковь.

Незначительно, — в пределах 1% — подешевели мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, вермишель, какао и сахар-песок.

10 ноября стало известно, что годовая инфляция в России в октябре ускорилась до 6,69% против 6% в сентябре.

Ранее стало известно, что цены на российский алкоголь снизятся к Новому году.

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