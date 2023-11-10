Аяз Шабутдинов признался, что сделал в СИЗО шнурки из упаковки от бутылок

Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, арестованный по подозрению в мошенничестве, впервые за неделю сходил в душ и сделал себе шнурки из упаковки от пластиковых бутылок. Об этом написал в своем Telegram-канале адвокат Никита Апаликов, посетивший своего подзащитного в СИЗО-7.

«Пока не было передач, сокамерники помогали с едой и всем необходимым. Сделал себе шнурки из упаковки от пластиковых бутылок. А еще сегодня впервые за неделю сходили в душ», — цитирует Апаликов слова Шабутдинова.

Один из сокамерников узнал Шабутдинова. Вместе с ним в камере находятся еще пять человек, включая «пред[ставителя] правления крупной компании».

О возбуждении в отношении Шабутдинова дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» стало известно 3 ноября. По версии следствия, блогер с сообщниками через агрессивный маркетинг предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары для получения гарантированного сверхдохода.

«Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тыс. руб. до 1,9 млн руб.», — заявили в прокуратуре Москвы.

Сторона защиты в суде утверждала, что официальный доход Шабутдинова за прошлый год превышает 300 млн рублей.

9 ноября стало известно, что еще 30 пострадавших от его курсов граждан готовят заявления в полицию.

Ранее в ОНК Москвы рассказали о содержании блогера Шабутдинова в СИЗО.