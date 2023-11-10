В Подмосковье мужчина с гранатой ворвался в молельную комнату во время намаза

В подмосковном Дзержинском мужчина пришел в молельную комнату с похожим на гранату предметом и выдернул чеку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала 112, 45-летний Алексей зашел в молельное помещение на площади Дмитрия Донского во время намаза. Он заявил, что у него есть граната, которую он собирается взорвать. Посетители незамедлительно вызвали полицию. Правоохранители изъяли гранату и задержали злоумышленника.

Впоследствии выяснилось, что боеприпас оказался муляжом — мужчина пояснил, что украл гранату в соседнем барбершопе.

В ГУ МВД России по Московской области указали, что 10 ноября в Дежурную часть Дзержинского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило сообщение о том, что в одну из организаций, расположенных на улице Дмитрия Донского, пришел гражданин с предметом, визуально похожим на гранату.

«Незамедлительно прибывшие на место полицейские доставили правонарушителя в территориальный отдел полиции. Им оказался местный житель с признаками алкогольного опьянения 1978 г.р. В ходе инцидента никто не пострадал», — сказано в сообщении.

В конце октября на юге Санкт-Петербурга мужчина принес гранату в ветеринарную клинику и показал боеприпас продавцу.

Ранее на Кубани ребенку гранатой оторвало два пальца.