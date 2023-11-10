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Осужденного по делу Голунова полицейского освободили по УДО

Осужденного по делу Голунова полицейского Коновалова освободили по УДО

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил РИА Новости, что бывшего полицейского Дениса Коновалова, осужденного по делу журналиста Ивана Голунова, освободили от наказания в виде принудительных работ.

Как рассказал Бадамшин, суд удовлетворил ходатайство об УДО (условно-досрочном освобождении. — «Газета.Ru») Коновалова, а Голунов поддержал это решение.

В июне 2023 года Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области смягчил наказание трем полицейским, которые были осуждены за то, что подкинули наркотики журналисту Ивану Голунову в Москве в июне 2019 года.

Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их начальник Игорь Ляховец были признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы.

Мосгорсуд огласил приговоры экс-полицейским 28 мая 2021 года. Пятеро бывших силовиков получили сроки от пяти до 12 лет лишения свободы. Каждого из них обязали выплатить в пользу Голунова по миллиону рублей. Ключевой фигурант дела экс-майор полиции Игорь Ляховец получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее осужденный в США за хакерство россиянин Украинский вышел из тюрьмы.

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