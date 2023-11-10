Россияне выступили за отказ от использования реагентов и песка для борьбы со снегом

Большинство (63%) россиян выступили за отказ от использования особых средств для борьбы с заснеженными дорогами, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,6 тыс. человек.

По их мнению, увеличенное количество техники и дворников поможет справиться с проблемой, если они будут вовремя выходить в снегопад.

«Я дорожный рабочий, уверен, что при нормальной и стабильной организации, можно без реагентов содержать дороги. Наличие техники, людей, мотивации — вот залог успеха», — отметил респондент.

Еще 21% опрошенных считают, что заснеженные дороги нужно посыпать песком. По их мнению, такой вариант менее вреден и не будет оказывать негативного воздействия на обувь, транспорт и животных. Однако 7% уверены, что единственным выходом является использование реагентов, которые помогут справиться с большими снежными завалами на дорогах и минимизировать число возможных аварий.

За соль отдали голос 4% опрошенных. Оставшиеся 5% сообщили, что со снегом никак не нужно бороться.

«Самый дешевый и простой метод — естественная утрамбовка, а весной все равно все растает», — сказал один из опрошенных.

Накануне руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщил, что в Москву и Подмосковье в середине ноября придут холода и снег.

Ранее появилось видео с реакцией манула из Московского зоопарка на снегопад.