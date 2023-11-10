Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье подвели итоги акции «Ночь искусств»

Участниками акции «Ночь искусств» в Подмосковье стали почти 50 тыс. человек

close
100%
Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Государственные музеи, библиотеки и Дома культуры Московской области присоединились к Всероссийской акции «Ночь искусств», которая в 2023 году прошла под девизом «Россия объединяет», всего культурные мероприятия региона в этот день посетили порядка 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Акция «Ночь искусств» пользуется популярностью у жителей Подмосковья. Госмузеи в этот день посетили около 39 тысяч человек. Для гостей подготовили специальные экскурсионные и музыкальные программы, викторины для детей, а также организовали мастер-классы и многие другие активности. Библиотеки провели свыше 200 различных мероприятий, которые посетили более 5 тысяч человек. К акции также присоединились 20 Домов культуры, где побывали 5,8 тысяч человек», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В 2022 году государственные музеи Подмосковья в рамках акции «Ночь искусств» посетили более 20 тысяч человек.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий