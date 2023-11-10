В Подмосковье подвели итоги акции «Ночь искусств»

Государственные музеи, библиотеки и Дома культуры Московской области присоединились к Всероссийской акции «Ночь искусств», которая в 2023 году прошла под девизом «Россия объединяет», всего культурные мероприятия региона в этот день посетили порядка 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Акция «Ночь искусств» пользуется популярностью у жителей Подмосковья. Госмузеи в этот день посетили около 39 тысяч человек. Для гостей подготовили специальные экскурсионные и музыкальные программы, викторины для детей, а также организовали мастер-классы и многие другие активности. Библиотеки провели свыше 200 различных мероприятий, которые посетили более 5 тысяч человек. К акции также присоединились 20 Домов культуры, где побывали 5,8 тысяч человек», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В 2022 году государственные музеи Подмосковья в рамках акции «Ночь искусств» посетили более 20 тысяч человек.