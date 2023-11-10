В Москве на улице Героев Панфиловцев появится дом из трех корпусов

На улице Героев Панфиловцев в Северном Тушино возведут многоквартирный жилой дом из трех корпусов в рамках программы реновации, об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что соответствующее разрешение оформил Мосгосстройнадзор. Как сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко, на месте четырех ветхих пятиэтажек в квартале со сложившейся социальной, транспортной и коммерческой инфраструктурой построят современный жилой дом. Общая площадь комплекса составит около 34 тысяч квадратных метров

«На подземном уровне расположится паркинг на 95 машино-мест, а первые этажи займут помещения общественного назначения, в том числе центр информирования населения», — рассказал он.

В новостройке будет 325 квартир: 40 однокомнатных, 228 двухкомнатных и 57 трехкомнатных. В них выполнят полную чистовую отделку. Пять квартир адаптируют для проживания маломобильных граждан.

«На каждом этапе строительства дома на улице Героев-Панфиловцев инспекторы будут проводить контрольно-надзорные мероприятия согласно графику, который составят после получения извещения о начале работ на стартовой площадке. К проверкам привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований стройматериалов и конструкций на соответствие проектной документации», — подчеркнул Войстратенко.

Отмечается, что в Москве за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства жилья в Москве вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Напомним, программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей.