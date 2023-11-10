МЧС рассказало о состоянии капитана найденного на Чукотке самолета

МЧС подтвердило, что капитан самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку на Чукотке, найден, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу.

«11 ноября в 00:20 поисковой группой найден капитан воздушного судна. Состояние здоровья тяжелое», — говорится в сообщении.

Капитан самолета ранее пешком ушел для поиска места связи, его искала поисковая группа.

До этого сообщалось, что самолет Ан-2, на борту которого было три человека, перестал выходить на связь. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что самолет был найден. На борту были обнаружены два человека — второй пилот и пассажир. В компании «Артель старателей «Полярная» позже сообщили, что всех троих находившихся на борту возвращают в артель.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.