В Англии пассажирский самолет взлетел с двумя отсутствующими иллюминаторами, пишет LADBible. Неисправность была замечена, когда борт поднялся на высоту 4,5 км.

Как пишут СМИ, пилотам, узнавшим об инциденте, пришлось развернуть самолет в аэропорт вылета. После этого техники осмотрели лайнер и подтвердили, что два иллюминатора отсутствовали, а еще два находились не на своем месте.

Инцидент произошел на следующий день после того, как самолет использовался для съемок, вокруг него были установлены яркие фонари, чтобы «создать иллюзию восхода солнца». Было установлено, что специальная пена вокруг поврежденных окон расплавилась или отсутствовала вовсе, а сами стекла «деформировались и сморщились».

Сообщается, что на момент обнаружения недостающих иллюминаторов на борту самолета находились 11 членов экипажа и девять пассажиров.

Ранее в Финляндии мужчина проник на взлетное поле аэропорта и стал бегать между самолетами.