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Раскрыты схемы вывода в «тень» пищевого и медицинского спирта

ФСБ и ФНС раскрыли схемы вывода в «тень» пищевого и медицинского спирта

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили схемы вывода медицинского и пищевого спирта в нелегальный оборот. Выяснилось, что с 2020 года в «тень» выводится более 40% медицинского спирта. Об этом сообщило РБК.

При проверке налоговики сопоставляли объемы сырья и выхода продукции и отслеживали полную цепочку товарно-денежных потоков. В результате они выявили стадию, на которой менялись назначения платежа или рвалась цепочка. Затем они подсчитали объем спирта, предназначенного для лекарств, парфюмерии, косметики и бытовой химии, но не использованного по назначению.

Согласно проверке, с 2020 года по первую половину 2023-го объем производства спирта для медицины и парфюмерии официально составил 47,1 млн декалитров. Доля медицинского спирта из них — 18,1 млн декалитров, пищевого — 29 млн декалитров. В «тень» могли уйти 11,4 млн декалитров из задекларированных объемов (7,6 млн декалитров медицинского спирта и 3,8 млн декалитров пищевого), отметили в ФНС.

Оказалось, что производящие парфюмерию, косметику и бытовую химию компании завышали объемы производства на бумаге. Они использовали лишь часть закупленного спирта, а остальное уходило в нелегальный оборот. Выводили в «тень» спирт через площадки в Москве, Подмосковье и других регионах.

Ранее стало известно, что фармпроизводители выступили против введения акциза на медицинский спирт.

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