Собаководам рассказали, как спасти жизнь питомцу при отравлении антифризом

Даже небольшая доза антифриза может быть смертельно опасной для собаки, поэтому при отравлении питомца этим веществом необходимо срочно оказать ему первую помощь, а затем доставить к ветеринару. Об этом в интервью РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если хозяин заметил, что собака слизала антифриз, который зачастую разливается под капотом автомобиля и становится приманкой для животного за счет сладковатого вкуса, необходимо постараться вывести яд из организма, продолжил кинолог.

«Следует вызвать рвоту, используя 1,5% раствор перекиси водорода. Для маленькой собаки хватит одной чайной ложки, для средней — 2-3 ложки, а для крупной — по одной ложке на каждые 5 кг веса. Затем животному нужно дать абсорбенты и обильное питье», — рассказал Голубев.

После оказания первой помощи эксперт рекомендовал доставить питомца к врачу, который назначит дальнейшее лечение.

До этого Голубев рассказал, чем опасна жвачка для питомца. По его словам, из-за особенностей метаболизма собак даже небольшая доза ксилита, который часто присутствует в составе жевательных резинок, может спровоцировать резкое снижение уровня глюкозы и калия в крови, а также вызвать токсическое поражение печени.

Ранее кинолог объяснил, можно ли давать собаке арбуз или дыню.