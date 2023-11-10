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Собаководам рассказали, как спасти жизнь питомцу при отравлении антифризом

Кинолог Голубев: при отравлении антифризом собаку нужно срочно доставить к врачу

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Depositphotos

Даже небольшая доза антифриза может быть смертельно опасной для собаки, поэтому при отравлении питомца этим веществом необходимо срочно оказать ему первую помощь, а затем доставить к ветеринару. Об этом в интервью РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если хозяин заметил, что собака слизала антифриз, который зачастую разливается под капотом автомобиля и становится приманкой для животного за счет сладковатого вкуса, необходимо постараться вывести яд из организма, продолжил кинолог.

«Следует вызвать рвоту, используя 1,5% раствор перекиси водорода. Для маленькой собаки хватит одной чайной ложки, для средней — 2-3 ложки, а для крупной — по одной ложке на каждые 5 кг веса. Затем животному нужно дать абсорбенты и обильное питье», — рассказал Голубев.

После оказания первой помощи эксперт рекомендовал доставить питомца к врачу, который назначит дальнейшее лечение.

До этого Голубев рассказал, чем опасна жвачка для питомца. По его словам, из-за особенностей метаболизма собак даже небольшая доза ксилита, который часто присутствует в составе жевательных резинок, может спровоцировать резкое снижение уровня глюкозы и калия в крови, а также вызвать токсическое поражение печени.

Ранее кинолог объяснил, можно ли давать собаке арбуз или дыню.

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