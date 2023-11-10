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Врач объяснила, как часто нужно сдавать анализ крови на холестерин

Врач Ярцева: анализ крови на холестерин нужно сдавать каждый год

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Pexels

Людям старше 35 лет рекомендуется сдавать анализ крови на холестерин не реже одного раза в год. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«После 35 лет желательно регулярно проверять уровень этого вещества в крови. Если человек здоров, можно делать это раз в год. Если он проходит терапию против холестерина, контролировать показатели лучше два раза в год», — уточнила эксперт.

Если у человека отсутствуют проблемы, врач советует каждый год сдавать анализ на определение общего холестерина в целях профилактики. Если же по результатам прошлого обследования уровень вещества был повышен, рекомендуется проверить уровень липопротеидов низкой плотности, то есть плохого холестерина, участвующего в развитии атеросклероза.

«При атеросклерозе на стенках артерий образуются холестериновые бляшки, просвет сужается и у человека страдают сосуды. Органами-мишенями являются почки, головной мозг и сердце, начинают мерзнуть руки и ноги», — заключила Ярцева.

Врач-косметолог, нутрициолог Тагуи Аветова до этого говорила, что сдача анализов поможет отследить изменения в организме, потому что многие заболевания на начальной стадии протекают бессимптомно.

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