В Москве арестовали россиянина за госизмену

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Блинов по статье УК РФ о государственной измене. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«Суд избрал в отношении Блинова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

Сообщалось также, что Федеральная служба безопасности России попросила Лефортовский суд Москвы заключить Блинова под стражу.

Подробности уголовного дела не уточняются из-за грифа секретности.

2 ноября Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Рылов по обвинению в государственной измене. Если мужчину признают виновным, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого Мособлсуд начал рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летнего жителя Воронежа Антона Осипенко за намерение вступить в «Интернациональный легион территориальной обороны ВСУ», чтобы воевать против российской армии.

Ранее на Сахалине военного посадили в колонию за отказ участвовать в СВО.