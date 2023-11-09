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В московском мусоропроводе обнаружили младенца

В Москве в мусоропроводе нашли младенца, которого туда поместила мать

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Depositphotos

В мусоропроводе многоэтажки в Москве нашли младенца, которого туда поместила мать. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Вешняковской. Жительница многоэтажки родила ребенка в квартире, а затем оставила его в ковше мусоропровода на первом этаже здания. Соседи заметили кровь на лестничной площадке и вызвали полицейских.

По прибытии на место сотрудники правоохранительных органов нашли мать новорожденного. Ею оказалась россиянка 1985 года рождения, которая к приезду полицейских находилась у себя в квартире.

Младенец жив, ему оказывается вся необходимая помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь малолетнего.

До этого в деревне Тагара под Красноярском многодетная мать выбросила свою новорожденную дочь в выгребную яму. Она скрывала факт беременности и не обращалась к врачам.

Ранее новорожденного мальчика нашли в лесу в Омской области.

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