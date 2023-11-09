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Россиянке удалили гигантскую кисту яичника

Петербургские врачи спасли женщину с 40-сантиметровой кистой яичника

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Unsplash

Врачи клинической больницы Святителя Луки в Санкт-Петербурге прооперировали пациентку с гигантской опухолью яичника, которая в диаметре достигала 40 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Как рассказала пациентка в беседе с журналистами телеканала «Санкт-Петербург», киста мешала ей жить и работать. В больницу Святителя Луки женщина обратилась с подозрением на онкологию. Медики направили петербурженку на дополнительные обследования, в том числе МРТ и биопсию. Диагноз, поставленный работниками другого медучреждения, не подтвердился. Петербурженку направили на операцию.

Врачи отметили, что вмешательство прошло успешно. Органы женщины, несмотря на гигантский размер опухоли, не пострадали.

Сейчас пациентку выписали домой.

Ранее подмосковные хирурги спасли женщину с 20-сантиметровой опухолью яичников.

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