Прокурор запросил сроки соучастникам расправы над Дугиной

Представитель гособвинения потребовал приговорить двух соучастников по делу о расправе над журналисткой Дарьей Дугиной к шести и двум годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, гособвинение просит признать бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и ранее судимого Даниила Чоудхури виновными в незаконным сбое или распространении сведений о частной жизни лица. Кроме того, Рыбину инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. Ему прокурор запросил шесть лет колонии общего режима, а Чоудхури — два.

По версии следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Чоудхури опубликовал объявление о сборе конфиденциальных данных о Дугиной. На это предложение отозвался Рыбин, работавший инспектором ГИБДД. Мужчина воспользовался доступом к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции и продал полученные сведения о личной жизни журналистки за 3350 рублей.

В октябре американская газета The Washington Post писала, что Дугину взорвала Служба безопасности Украины (СБУ). Согласно информации издания, компоненты взрывного устройства провезли в захламленной машине женщина и ее 12-летняя дочь, спрятав их в клетке для кошки. Четыре недели спустя устройство взорвалось недалеко от Москвы во внедорожнике, которым управляла дочь российского философа Александра Дугина Дарья.

Ранее в СБУ не стали комментировать сообщения о своей причастности к взрыву Дарьи Дугиной.