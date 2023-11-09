Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие ГОСТы планируют ввести в 2024 году

ГОСТ на молочные коктейли может появиться в России в 2024 году

close
100%
Freepik

В 2024 году в России планируют утвердить порядка 1,9 тыс. новых ГОСТов, которые коснутся детского питания, канатных дорог, беспилотников и электротранспорта. Об этом «Парламентской газете» сообщили в Росстандарте.

В частности, почти 400 стандартов затронут продукцию агропромышленного комплекса. Они будут распространятся на фрукты, овощи, грибы, чай и кофе, алкоголь и мед. В социальной сфере проведут работу над 172 ГОСТами, еще 89 стандартов разработают на услуги.

«Продолжится работа по стандартам в целях развития беспилотной авиации, по развитию производства и использования электротранспорта, по совершению требований к подвесным пассажирским канатным дорогам. Предусмотрена разработка ряда стандартов, устанавливающих требования к зарядной инфраструктуре для электросудов», — рассказали в Росстандарте.

В части питания для детей в стране планируют ввести стандарты на молочные коктейли для школьников и на низколактозное молоко. Помимо этого, за счет введения новых стандартов планируют повысить качество и безопасность оборудования для адаптивного и паралимпийского спорта.

В конце июля сообщалось, что во втором полугодии 2024 года в России появится ГОСТ на школьную форму. Новый стандарт не только определит состав школьной формы, но и установит требования к такой одежде, такие как влагопроницаемость и воздухопроницаемость.

Ранее сообщалось, что в Минпромторге не получали данных о подорожании продуктов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий