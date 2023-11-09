Россиянам рассказали, какие ГОСТы планируют ввести в 2024 году

В 2024 году в России планируют утвердить порядка 1,9 тыс. новых ГОСТов, которые коснутся детского питания, канатных дорог, беспилотников и электротранспорта. Об этом «Парламентской газете» сообщили в Росстандарте.

В частности, почти 400 стандартов затронут продукцию агропромышленного комплекса. Они будут распространятся на фрукты, овощи, грибы, чай и кофе, алкоголь и мед. В социальной сфере проведут работу над 172 ГОСТами, еще 89 стандартов разработают на услуги.

«Продолжится работа по стандартам в целях развития беспилотной авиации, по развитию производства и использования электротранспорта, по совершению требований к подвесным пассажирским канатным дорогам. Предусмотрена разработка ряда стандартов, устанавливающих требования к зарядной инфраструктуре для электросудов», — рассказали в Росстандарте.

В части питания для детей в стране планируют ввести стандарты на молочные коктейли для школьников и на низколактозное молоко. Помимо этого, за счет введения новых стандартов планируют повысить качество и безопасность оборудования для адаптивного и паралимпийского спорта.

В конце июля сообщалось, что во втором полугодии 2024 года в России появится ГОСТ на школьную форму. Новый стандарт не только определит состав школьной формы, но и установит требования к такой одежде, такие как влагопроницаемость и воздухопроницаемость.

Ранее сообщалось, что в Минпромторге не получали данных о подорожании продуктов.