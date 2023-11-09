В Красноярском крае аферист отобрал квартиру у инвалида

В Минусинске мужчину задержали за мошенничество, связанное с квартирой инвалида. Об этом сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, россиянин знал, что пострадавший является инвалидом II группы по психическому заболеванию. Знакомый предложил мужчине купить равноценное его квартире жилье. Пострадавший согласился, после чего подписал договор купли-продажи и расписку о получении 1,5 миллиона рублей, но фактически деньги не получил.

В результате подозреваемый купил для мужчины старый дом за 500 тысяч рублей.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в публикации.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге мужчина упал с высоты на машину женщины-инвалида.