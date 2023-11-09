Российские врачи спасли девочку-подростка с двумя желудками

Хирурги Российской детской клинической больницы (РДКБ) прооперировали школьницу из Якутии с двойными желудком и пищеводом. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

14-летняя школьница из Якутии жаловалась на периодические боли в области живота, семья обратилась в поликлинику по месту жительства. В ходе обследования было выявлена редчайшая патология — удвоение пищевода и желудка.

Обе пары органов оказались сформированы полноценно, практически на всем их протяжении. Девочку направили в РДКБ в Москву для дальнейшего лечения.

«Чаще всего в клинической практике встречается кистозное удвоение небольшого участка пищеварительного тракта: в большинстве случаев тонкой кишки. Такое протяженное удвоение и пищевода, и желудка даже в зарубежной литературе — крайне редкая ситуация. За 40 лет практики мы ни разу не встретились с подобной патологией таких размеров», — рассказал Сергей Макаров, врач отделения реконструктивной и восстановительной хирургии грудной полости РДКБ.

Врачи провели сложнейшую операцию и удалили парные органы. Хирургическое вмешательство прошло успешно, после курса реабилитации девочку выписали на амбулаторное лечение.

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