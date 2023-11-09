Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские врачи спасли девочку-подростка с двумя желудками

В Москве врачи успешно прооперировало подростка с двойными желудком и пищеводом

close
100%
Российская детская клиническая больница (РДКБ)/VK

Хирурги Российской детской клинической больницы (РДКБ) прооперировали школьницу из Якутии с двойными желудком и пищеводом. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

14-летняя школьница из Якутии жаловалась на периодические боли в области живота, семья обратилась в поликлинику по месту жительства. В ходе обследования было выявлена редчайшая патология — удвоение пищевода и желудка.

Обе пары органов оказались сформированы полноценно, практически на всем их протяжении. Девочку направили в РДКБ в Москву для дальнейшего лечения.

«Чаще всего в клинической практике встречается кистозное удвоение небольшого участка пищеварительного тракта: в большинстве случаев тонкой кишки. Такое протяженное удвоение и пищевода, и желудка даже в зарубежной литературе — крайне редкая ситуация. За 40 лет практики мы ни разу не встретились с подобной патологией таких размеров», — рассказал Сергей Макаров, врач отделения реконструктивной и восстановительной хирургии грудной полости РДКБ.

Врачи провели сложнейшую операцию и удалили парные органы. Хирургическое вмешательство прошло успешно, после курса реабилитации девочку выписали на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи диагностировали женщине уникальную двойную беременность.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий