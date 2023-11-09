Росавиация возобновила расследование посадки самолета в пшеничном поле

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отменило свой отчет по расследованию причин посадки самолета «Уральских авиалиний», который 12 сентября экстренно сел в пшеничном поле под Новосибирском из-за дефицита топлива. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления (ЗС МТУ) Росавиации Вячеслава Федорова.

Согласно приказу, стали известны новые обстоятельства инцидента, в связи с чем ведомство проведет дорасследование. Заниматься им будет новая комиссия, куда войдут представители «Уральских авиалиний», «Аэрофлота», Авиашколы «Аэрофлота» и Уральского МТУ Росавиации.

В материале указывается, что предыдущий исследовательский отчет был обнулен по причине ряда ошибок и «некачественности».

12 сентября Airbus-A320 «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. Пассажиры отметили профессионализм экипажа, в авиакомпании тоже одобрили действия команды воздушного судна. Однако другие пилоты в комментарии «Газете.Ru» усомнились в профессионализме коллег.

Ранее сообщалось, что явилось причиной инцидента с Airbus A320.