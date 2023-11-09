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Патриарх Кирилл рассказал, за что его отца сослали на Колыму

Патриарх Кирилл: моего отца сослали за написание слова «Бог» с заглавной буквы

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его отец Михаил Гундяев был отправлен в ссылку на Колыму за то, что написал слово «Бог» с большой буквы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, при обысках у Михаила Гундяева нашли конспекты высших богословских курсов, где это слово писалось с прописной буквы.

Патриарх отметил, что этого было достаточно для того, чтобы его отец на пять лет отправился на Колыму. По словам Кирилла, отцу помогала мысль, что он отбывает наказание не за преступление, а за веру.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал мнение, что принадлежность к русскому народу должна определяться православной верой. Соответствующее заявление он сделал 7 ноября после литургии в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве. По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), «очень важно», чтобы «понимание своей принадлежности к русскому народу сопровождалось глубокой православной верой».

Ранее патриарх Кирилл высказался о молодежи, мечтающей «свалить из Рашки».

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