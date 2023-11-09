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Премьер Эстонии поделилась с пранкерами планами на украинское зерно

Кая Каллас: Эстония хочет помочь Украине с транзитом зерна при поддержке ЕС

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Sergei Grits/AP

Эстония выразила готовность помочь Украине с поставками зерна и обратилась с соответствующим предложением к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом заявила Кая Каллас, с которой провели беседу пранкеры Вован и Лексус, представившиеся африканским политиком.

По словам Каллас, эстонцы работают над решением проблемы с транзитом украинского зерна, однако Россия различным образом препятствует этому. Тем не менее власти республики уже направили письмо фон дер Ляйен, в котором изложили свое предложение.

«Что касается зерна, я также написала письмо председателю Еврокомиссии, предложив альтернативу. Мы можем помочь, чтобы украинское зерно проходило через наши порты, а это дополнительное увеличение транзита примерно на 25%», — рассказала эстонский премьер.

По ее мнению, этот шаг мог бы улучшить текущую ситуацию для Украины, однако оплачивать промежуточные расходы придется в этом случае Евросоюзу.

Также во время разговора с пранкерами Каллас заявила, что выступает против перемирия между РФ и Украиной, пожаловалась на эстонские СМИ, пишущие про связь ее мужа с Россией, а также раскритиковала российских оппозиционеров, не имеющих, по словам политика, никакого влияния на людей.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционную политику ЕС.

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